Europawahl Ein Wald voller Schilder - Wie sich die EU zwischen den Wahledn zeigt

Sie stehen in der Altmark, an der Algarve, im Saalekreis und in Schweden: Baustellentafeln mit Hinweisen auf eine EU-Förderung sind zwischen den Urnengängen das Gesicht der Gemeinschaft. Es gibt unzählige von ihnen. Warum eigentlich?