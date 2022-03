Pflegereform Kosten übersteigen Rente: Eigenanteil in der Pflege in Sachsen-Anhalt deutlich gestiegen

In Sachsen-Anhalt müssen Pflegeheimbewohner weniger für einen Platz zahlen als in vielen anderen Regionen Deutschlands. Doch auch hier haben sich die Eigenanteile in den vergangenen Jahren erhöht.