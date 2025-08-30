Vier Wochen vor dem Vollzug der Wiedervereinigung verschärft sich das Tempo der Verhandlungen noch einmal drastisch. Deutschland stimmt einer Reduzierung seines Militärs zu. Am letzten Augusttag wird in Berlin der Vertrag aller Verträge unterschrieben.

Durchbruch nach acht Wochen: Im Eilzug zur Einheit

1988 vereidigte die NVA ihre neuen Wehrpflichtigen noch demonstrativ auf dem Hansering in der Innenstadt von Halle. Zwei Jahre später traten die meisten Einberufenen ihren Dienst nicht mehr an.

Halle/MZ. - Als der Sommer sich langsam neigt, sind fast alle Weichen gestellt. Nicht einmal ein ganzes Jahr hat es vom Rücktritt des mächtigen DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker am 18. Oktober 1989 bis zum Zusammenbruch seines Staates gedauert.