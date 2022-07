Drei Verletzte nach Auffahrunfall in Plauen

Plauen - Bei einem Auffahrunfall in Plauen sind drei Menschen verletzt worden. Ein 55-jähriger Mann bemerkte am Montag nach Angaben der Polizei das Abbremsen der vor ihm fahrenden Wagen an einer Einmündung zu spät. Er fuhr auf das Auto eines 39-Jährigen und seines 60-jährigen Beifahrers auf. Durch den Zusammenstoß wurden auch das Fahrzeug einer 34-Jährigen und ein weiteres Auto angeschoben. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sein Beifahrer und die 34-jährige Frau wurden leicht verletzt.