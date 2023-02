Drei Festnahmen in Drogenhändler-Szene

Altenburg - Bei Ermittlungen zum Drogenhandel haben Kriminalbeamte drei Männer in Thüringen und Sachsen festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde am vergangenen Donnerstag zunächst ein 50-Jähriger vor einem Einkaufsmarkt im thüringischen Meuselwitz bei Altenburg aufgegriffen.

Bei dem Festgenommenen und bei der anschließenden Durchsuchung eines Kleingartens stellten die Beamten nach eigenen Angaben mehr als acht Kilogramm Marihuana, 15.000 Euro Bargeld und mehrere selbstgebaute Waffen sicher.

Während des weiteren Einsatzes konnte die Polizei nach eigenen Angaben einen 40 Jahre alten Mittäter im Altenburger Raum und einen 43-jährigen Tatverdächtigen im angrenzenden Sachsen festnehmen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung und eines Firmengeländes im Raum Leipzig seien den Angaben zufolge zwei Kilogramm Cannabis beschlagnahmt worden. Gegen die drei Männer wurde Haftbefehl erlassen, die Kriminalpolizei Gera ermittelt.