Oberhof - Biathlet Benedikt Doll hat sich nach seinem verpatzten WM-Auftritt in der Mixed-Staffel bei der deutschen Mannschaft für den Zuspruch bedankt. „Das Leben ist nicht schwarz oder weiß - Biathlon schon. Kein Einstand nach Maß, aber es geht weiter! Danke an das Team für die Unterstützung“, schrieb der 32-Jährige am Mittwochabend auf Instagram.

Eine Strafrunde von Routinier Doll im Liegendschießen hatte das deutsche Quartett mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Doll und Roman Rees die angestrebte Medaille beim WM-Start in Oberhof gekostet. Beim Sieg der Norweger wurde Deutschland nur Sechster.