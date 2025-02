Kuriositäten finden sich zuhauf in der barocken Wunderkammer der Franckeschen Stiftungen in Halle, ein Krokodil von 1741 zum Beispiel.

Halle/MZ - Ein menschliches Grundbedürfnis sei es, das persönliche Leben in einzelne Ordnungsmuster einzupassen. Stichwort Schubladendenken. Aber: „Keine Ordnung hat ewigen Bestand“, sagte am Donnerstag Thomas Müller-Bahlke, Direktor der Franckeschen Stiftungen in Halle, bei der Vorstellung des neuen Jahresprogramms mit dem Titel „Alles in Ordnung“.

Die sich wandelnden Ordnungsprinzipien ließen sich am besten an der barocken Kunst- und Naturalienkammer, auch Wunderkammer genannt, erkennen, sagte Müller-Bahlke. In deren mit prächtiger Bemalung verzierten Schränken sind thematisch geordnet allerlei Objekte und Kuriositäten versammelt. In einer Ordnung, die vor 300 Jahren festgelegt wurde, heute aber schwer zu erkennen ist.

300 Jahre Neugier

Die einzige europäische Wunderkammer des Barock mit noch vollständig erhaltenem Inventar wurde vor 30 Jahren wiederöffnet. Sie steht im Mittelpunkt der Jahresausstellung „300 Jahre Neugier. Verborgenes Wissen aus der Wunderkammer des Waisenhauses“. Eine Premiere übrigens; noch nie war die Kammer Schwerpunkt einer Jahresausstellung. Eröffnung ist am 10. Mai zur Museumsnacht. Geplant sei für die Schau eine Art Gebrauchsanweisung dafür, wie ein Mensch des 21. Jahrhunderts die Kammer anschauen und ihr seine Geheimnisse entlocken könne. Zur Eröffnung wird im Freylinghausen-Saal der Schweizer Künstler Urs Wehrli eine Lichtinstallation auf die Wände projizieren, die, kurz gefasst, Chaos und Ordnung zum Inhalt hat. Dazu gibt es eine Welturaufführung: Zwei Musiker der Staatskapelle Halle haben ein Stück komponiert, das sich auf die Kammer bezieht.

Über das ganze Jahr hinweg geht es also um das eine Thema, geschlagen wird aber ein großer Bogen, hin zur Gesellschafts- oder auch demokratischen Grundordnung. Eingeladen haben die Stiftungen namhafte Gäste. Die Transformationsforscherin Maja Göpel eröffnet das Jahresprogramm mit einem Festvortrag. Erwartet werden im Lauf des Jahres der Soziologe Steffen Mau, bekannt für seine Forschungen zum Thema Ost-West. Der Feuilletonist Axel Hacke ist angekündigt, die Historikerin Hedwig Richter und der Soziologe Armin Nassehi.

Bürger bei Unterhausdebatten

Zudem planen die Franckeschen Stiftungen zahlreiche etablierte und einige neue Formate. Bereits bekannt sind die sogenannten Unterhausdebatten, an denen Interessierte ohne wissenschaftlichen Hintergrund zu bestimmten Themen diskutieren können. Kleinere Ausstellungen finden zudem statt, etwa im Bibelzentrum ab Herbst zur Handbibliothek der Wunderkammer. Neu ist das Format des „Kulturaperitifs“: Kurze thematische Führungen zu jeweils einem Objekt aus der Wunderkammer zur Mittagszeit mit anschließendem Aperitif und einem Preisnachlass in der benachbarten Nudelmanufaktur Tranquebar.

Neu ist auch die „Abendserenade“: Kurzführungen mit anschließendem Musikvortrag auf dem Altan des Waisenhauses. An der langen Nacht der Wissenschaften beteiligen sich die Stiftungen ebenfalls. Dann werden „Original-Führungen“ durch die Wunderkammer angeboten. Denn, so hieß es bei der Programmvorstellung, im 18. Jahrhundert habe es für alles Regeln gegeben, und also auch eine Instruktion für das Herumführen von Gästen.

Fröhlich und beschwingt

Zwei wissenschaftliche Tagungen finden im Laufe des Jahres statt. Zum einen, im Juni, die aus Anlass des Abschlusses der vor 30 Jahren gestarteten Gesangbuch-Forschung, die von einem Sammelband mit pietistischen Kirchenliedern gekrönt wird. „Erstaunlich fröhlich und beschwingt“, so Müller-Bahlke. Dem Postkolonialismus widmet sich die Wunderkammer-Tagung im Herbst.

Dies ist das letzte Jahresprogramm, das Thomas Müller-Bahlke aktiv als Stiftungsdirektor begleitet, Ende August übergibt der 64-Jährige sein Amt an die Theologin Marianne Schröter. Eventuell wird sie weiterführen, was schon einmal scheiterte und nun neu versucht wird: die Aufnahme der Franckeschen Stiftungen ins Unesco-Weltkulturerbe. Derzeit, erklärte Thomas Müller-Bahlke, prüfe die Berater-Organisation Icomos, ob und unter welchem Gesichtspunkt ein Antrag bei der Unesco sinnvoll sei. Eine Entscheidung werde im Herbst erwartet.