Die Volontäre der Mitteldeutschen Zeitung gewinnen Journalistennachwuchspreis Sachsen-Anhalt

Zeitung, Website, Podcast: Multimediales Projekt „Tür an Tür“ zum Thema Integration wird von Journalisten-Jury in Magdeburg ausgezeichnet.

Videos, Fotos oder zusätzlichen Beiträge gibt es auf der Website zur Serie „Tür an Tür“. Das Projekt der Volontäre der Mitteldeutschen Zeitung wurde mit dem Journalistennachwuchspreis 2019 ausgezeichnet.

Magdeburg/MZ - Große Ehre für die Volontäre der Mitteldeutschen Zeitung. Bei der Preisverleihung zum Journalistennachwuchs-Preis Sachsen-Anhalt 2019 in Magdeburg wurde das Jahresprojekt „Tür an Tür“ in der Kategorie Multimedia ausgezeichnet.