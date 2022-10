Seit dem 1. Oktober gelten neue Regeln im Land. Viel verändert sich allerdings nicht. Vor allem in Schulen gibt weniger Regeln als im vergangenen Herbst. PCR-Test, Quarantäne, Maskenpflicht - was jetzt zu beachten ist.

HALLE/MZ - Neben der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine scheint das Thema Corona in den Hintergrund gerückt zu sein. Doch die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt steigt kontinuierlich. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 351 im Landesschnitt, im Landkreis Mansfeld-Südharz etwa bereits bei 543. Im Prinzip wie vorhergesagt.