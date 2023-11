Lili Elbe war eine der ersten Personen, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat. Der Film "Das Danish Girl" mit Eddie Redmayne und Alicia Vikander erzählt die Geschichte einer besonderen Frau, die kürzlich ungewollt noch einmal in Dresden in die Schlagzeilen geriet.

Der Grabstein der Malerin Lili Elbe, aufgenommen auf dem Dresdner Trinitatisfriedhof. In Dresden starb 1931 Lili Elbe, die 1882 in Dänemark als Einar Mogens Andreas Wegener geboren worden war. Sie war eine der ersten Personen, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen.

Dresden/DUR - Lili Elbe war eine dänische Malerin und eine der ersten Personen, die eine Geschlechtsumwandlung vollzog. Elbe wurde 1882 als Einar Wegener geboren und begann als Malerin zu arbeiten, bevor sie begann, ihre Geschlechtsidentität zu hinterfragen.

Im Jahr 1930 unterzog sie sich einer Geschlechtsumwandlung in einer Praxis in Berlin und nahm den Namen Lili Elbe an. Sie unterzog sich später noch mehreren chirurgischen Eingriffen, um ihre Geschlechtsmerkmale an ihre weibliche Identität anzupassen.

Lili Elbe starb nach einer weiteren Operation 1931

Elbe starb am 13. September 1931 aufgrund Komplikationen nach einer Operation in Dresden. Ihre Geschichte wurde in dem Roman "The Danish Girl" von David Ebershoff und dem gleichnamigen Film von Tom Hooper erzählt.

Elbes Leben und ihre Entscheidung, ihr Geschlecht zu ändern, war für ihre Zeit sehr ungewöhnlich und sorgte für viel Aufregung. Sie hat jedoch dazu beigetragen, das Verständnis und die Akzeptanz von Transsexuellen und Transsexuellen in der Gesellschaft zu fördern.

In welchem Film geht es um die Malerin Lili Elbe?

Der Film "The Danish Girl" erzählt die Geschichte von Lili Elbe, gespielt von Eddie Redmayne, und ihrem Ehemann Gerda Wegener, gespielt von Alicia Vikander. Die Geschichte beginnt, als Gerda ihren Ehemann Einar dazu überredet, für einen ausgefallenen Malauftrag als Frau zu posieren.

Während des Prozesses entdeckt Einar seine wahre Identität als Lili und beginnt, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen.

Worum geht es im Film "The Danish Girl"?

Der Film erzählt die Herausforderungen, die Lili und Gerda auf ihrem Weg begegnen, sowie die Reaktionen der Gesellschaft auf Lili's Transformation. Es zeigt auch die Liebe und Unterstützung, die Gerda Lili entgegenbringt, obwohl es für sie auch schwierig ist, ihren Ehemann zu verlieren.

Der Film wurde für seine Darstellung der Geschlechtsumwandlung und der LGBTQ-Community gelobt und Eddie Redmayne wurde für seine Leistung als Lili Elbe für einen Oscar nominiert. Es hat auch dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Geschichte und die Erfahrungen von Transsexuellen zu schärfen und hat dazu beigetragen, das Verständnis und die Akzeptanz von Transsexuellen in der Gesellschaft zu fördern.

Ist The Danish Girl eine wahre Geschichte?

Der Film "The Danish Girl" beruht auf der wahren Geschichte von Lili Elbe. Der 2015 veröffentlichte Film erzählt vom Leben Lili Elbes, die als einer der ersten Menschen überhaupt in Berlin und Dresden geschlechtsangeleichende Operationen vornehmen ließ.

Das Filmdrama basiert auf dem gleichnamigen Roman des US-amerikanischen Autors David Ebershoff über Lili Elbe. es gibt jedoch Abweichungen zum tatsächlichen Leben der Malerin.

Warum starb Lili Elbe?

Lili Elbe ließ 1930 und 1931 in Berlin und Dresden mehrere geschlechtsangleichende Operationen vornehmen. Nach der letzten Operation im Juni 1931 berichtete Elbe jedoch immer wieder von Schwäche und starken Schmerzen und verstarb am 12. September. Die genauen Gründe sind unklar. Vermutet wird, dass sich Elbe bei der letzten Operation eine Gebährmutter einpflanzen ließ, das Organ von ihrem Körper jedoch abgestoßen wurde.

Wo ist das Grab von Lili Elbe?

Lili Elbe liegt auf dem Trinitatisfriedhof in Dresden begraben. Nachdem ihr Grab in den 1960er Jahren eingeebnet wurde, wurde es im Rahmen der Verfilmung ihres Lebens 2016 wieder hergestellt.

Wo ist eine Straße nach Lili Elbe benannt?

In der Nähe ihrer letzten Ruhestätte und der damaligen Dresdner Frauenklinik wurde 2023 eine Straße nach ihr benannt. Offiziell wurde die Straße am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit offiziell neu benannt.

Das Straßenschild wurde jedoch noch in der gleichen Nacht abmontiert und gestohlen. Verschiedene Dresdner improvisierten schnell mehrere provisorische Straßenschilder, bevor die Stadt Dresden offiziell Ersatz beschaffen konnte.