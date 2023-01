Gestorben in Dresden

Der Grabstein der Malerin Lili Elbe, aufgenommen auf dem Trinitatisfriedhof. In Dresden starb 1931 Lili Elbe, die 1882 in Dänemark als Einar Mogens Andreas Wegener geboren worden war. Sie war eine der ersten Personen, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen.

Dresden/DUR - Lili Elbe war eine dänische Malerin und eine der ersten Personen, die eine Geschlechtsumwandlung vollzog. Elbe wurde 1882 als Einar Wegener geboren und begann als Malerin zu arbeiten, bevor sie begann, ihre Geschlechtsidentität zu hinterfragen.

Im Jahr 1930 unterzog sie sich einer Geschlechtsumwandlung in Berlin und nahm den Namen Lili Elbe an. Sie unterzog sich mehreren chirurgischen Eingriffen, um ihre Geschlechtsmerkmale an ihre weibliche Identität anzupassen.

Elbe starb 13. September 1931 aufgrund Komplikationen nach einer Operation in Dresden. Ihre Geschichte wurde in dem Roman "Das Danish Girl" von David Ebershoff und dem gleichnamigen Film von Tom Hooper erzählt.

Elbes Leben und ihre Entscheidung, ihr Geschlecht zu ändern, war für ihre Zeit sehr ungewöhnlich und sorgte für viel Aufregung. Sie hat jedoch dazu beigetragen, das Verständnis und die Akzeptanz von Transsexuellen und Transsexuellen in der Gesellschaft zu fördern.

In welchem Film geht es um die Malerin Lili Elbe?

Der Film "Das Danish Girl" erzählt die Geschichte von Lili Elbe, gespielt von Eddie Redmayne, und ihrem Ehemann Gerda Wegener, gespielt von Alicia Vikander. Die Geschichte beginnt, als Gerda ihren Ehemann Einar dazu überredet, für einen ausgefallenen Malauftrag als Frau zu posieren. Während des Prozesses entdeckt Einar seine wahre Identität als Lili und beginnt, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen.

Der Film erzählt die Herausforderungen, die Lili und Gerda auf ihrem Weg begegnen, sowie die Reaktionen der Gesellschaft auf Lili's Transformation. Es zeigt auch die Liebe und Unterstützung, die Gerda Lili entgegenbringt, obwohl es für sie auch schwierig ist, ihren Ehemann zu verlieren.

Der Film wurde für seine Darstellung der Geschlechtsumwandlung und der LGBTQ-Community gelobt und Eddie Redmayne wurde für seine Leistung als Lili Elbe für einen Oscar nominiert. Es hat auch dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Geschichte und die Erfahrungen von Transsexuellen zu schärfen und hat dazu beigetragen, das Verständnis und die Akzeptanz von Transsexuellen in der Gesellschaft zu fördern.