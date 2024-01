Die Ljubljanka in Moskau, das brüchtigte KGB-Hauptquartier.

Moskau/Halle/MZ. - Dass sie ihm nun vermutlich doch auf die Spur gekommen waren, ahnte Oleg Gordijewski, als er seine Wohnung in Moskau zum ersten Mal nach langer Zeit wieder betrat. Alles war wie immer, alles war an seinem Platz. Doch der erfahrene Geheimdienstoffizier, seit Jahren im Dienste zweier Herren, war schon mit aufs Äußerste gespannten Sinnen nach Hause zurückgekommen. Und nun stellte er fest, dass alle drei Schlösser an seiner Wohnungstür zugeschlossen waren. Dabei hatten er und seine Familie niemals mehr als zwei benutzt.