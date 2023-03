Begehrte Klassiker: So teuer sind die Ikea-Möbel der DDR heute

Halle/MZ - Der Westen hatte Ikea, die DDR aber hatte MDW, übersetzt „Möbelprogramm Deutsche Werkstätten“. Dabei handelte es sich um eine ganze Einrichtungslinie aus Montagemöbeln, die Schränke, Tische und Regale, Sofa, Sessel und Stühle enthält, die im Baukastensystem miteinander kombiniert werden konnten. Für die Mieter der republikweit häufig gleich geschnittenen Wohnungen eröffnete das 1967 vorgestellte System des an der Burg Giebichenstein in Halle ausgebildeten Designers Rudolf Horn die Möglichkeit, sich individuell einzurichten - obwohl die uniformen MDW-Bauteile in großen Stückzahlen produziert wurden.