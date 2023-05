Halle/MZ - Mit einem Schlag waren sie überall. Grün oder türkisgrün, etwas dünner oder ein wenig dicker, gedrungen oder schlank. Vor vier Jahren startete das Berliner Unternehmen Tier mit seinen Elektrorollern in Halle, wenig später folgte der vor zehn Jahren in Estland gegründete Konkurrent Bolt. In Magdeburg standen später die mit Ökostrom geladenen „Yoio“-Roller bereit, auch „Moin“ aus Rostock stieg ein, während „Bolt“ seine Mini-Flitzer auch in Bernburg auf die Straße stellte.

