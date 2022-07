Christopher Street Day startet mit Aktionswoche

Leipzig - Der Christopher Street Day (CSD) in Leipzig feiert in diesem Jahr seine 30. Auflage. Zum Auftakt wird heute am Neuen Rathaus neben den Fahnen der EU, Leipzigs und der Ukraine die Regenbogenflagge zum Start in die Leipziger CSD-Woche 2022 gehisst. Bis zum 16. September werden täglich zahlreiche Veranstaltungen wie Filme, Workshops, Vorträge und Diskussionen angeboten.

Zum Höhepunkt am Samstag (16. Juni) gibt es eine Kundgebung auf dem Augustusplatz mit anschließender Demonstration und einem Straßenfest. Der Abschluss der Programmwoche „30 Jahre CSD Leipzig - Respekt für Alle!“ wird auch in diesem Jahr der Prideball im Täubchenthal sein.

Der Christopher Street Day findet jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt statt und erinnert an Ereignisse vom 28. Juni 1969: Polizisten stürmten damals die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern.