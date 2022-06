Zwei Biberdämme schüren in Wählitz die Angst vor Überflutung

Nagetiere hausen in der Rippach und haben durch zwei Dämme das Wasser zum Stauen gebracht. Warum Anwohner nun in großer Sorge sind.

Dies ist einer der beiden Biberdämme, die sich in der Rippach in Wählitz befinden und das Wasser stauen.

Wählitz/MZ - Ihren Garten kann Birgit Dziuk kaum noch betreten - wenn, dann in Gummistiefeln. Die Wiese hin zu ihrem kleinen Gartenhäuschen steht komplett unter Wasser. „Da wird einem Angst und Bange“, sagt die 59-Jährige, die am Wiesengrund in Wählitz wohnt, weniger Meter von der Rippach entfernt.