Zufallsfund: Wo ein Bild aus der Kirche Markröhlitz versteckt lag

Markröhlitz/MZ - Beim Aufräumen findet sich so manches wieder, was zuvor noch als verloren galt. In den seltensten Fällen handelt es sich dabei aber um ein Kunstwerk - geschweige denn, um ein riesiges Gemälde. Doch unverhofft kommt bekanntlich oft und so fand man beim Ausmisten der Pfarrscheune in Goseck ein 2,90 Meter mal 2,90 Meter großes Kunstwerk wieder, was bis in die 90er-Jahre in der Markröhlitzer Dorfkirche hing, seitdem aber verschollen war. Jetzt wurde es in Grundzügen restauratorisch gesichert und an einem neuen Platz in der Kirche aufgehängt.