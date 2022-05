Zu wenig Holz? Das sagen Zimmerleute und ein Waldbesitzer im Burgenlandkreis

Zeitz/Droyssig/MZ - Bundesweit herrscht derzeit ein Mangel an Baustoffen, allen voran an Bauholz. Der Mangel macht sich auf verschiedene Weise auch im Burgenlandkreis bemerkbar. So verzögert sich deshalb unter anderem der Umzug der Stabsstelle für Strukturwandel in den Zeitzer Bahnhof und auch das Vorhaben der Firma Finnholz, ein Werk im Gewerbegebiet in Droßdorf zu errichten, wurde verschoben. Ebenso kam am Dienstagabend im Lützener Stadtrat zur Sprache, dass der Neubau eines Horts dort teurer wird als geplant, in erster Linie wegen gestiegener Materialkosten für die Zimmerarbeiten.

