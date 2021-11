Osterfeld/MZ - Da in der Verbandsgemeinde Wethautal (VG) viele Löschteiche auf Vordermann gebracht werden müssen, dieses aber recht teuer ist, hat man bisher statt auf Löschteiche auf den Bau von Löschwasserzisternen gesetzt.

Zisternen für Verbandsgemeinde Wethautal teurer als geplant

Mit dem Einbau solcher Zisternen wollte man auch den Erhaltungsaufwand für die Teiche einsparen, gleichzeitig aber die Bereitstellung von ausreichend Löschwasser gewährleisten. Nun müsse man aber den Ersatz von Teichen durch Zisternen neu bewerten, machte VG-Bürgermeisterin Kerstin Beckmann auf der jüngsten VG-Ratssitzung deutlich.

Grund für das Umdenken sind die verursachten Baukosten für die Zisternen in Meineweh und in Osterfeld. Allein der Bau der Löschwasserzisterne in Meineweh habe 131.000 Euro verschlungen, wobei auf den eigentlichen Bau 108.000 Euro entfallen. Eine grobe Kostenschätzung für eine grundhafte Sanierung des Löschteiches habe bei 100.000 Euro gelegen, so Beckmann. Auch der Einbau einer Löschwasserzisterne im Zuge der Marktsanierung in Osterfeld, habe die Kostenberechnungen deutlich gesprengt.

Nutzung von Regenwasser würde höhere Wartungskosten zur Folge haben

„Deshalb muss die Arbeitsgruppe Löschwasser den geplanten Einbau von Zisternen neu bewerten“, so Beckmann. Der Einbau der Zisterne in Meineweh war zudem von Mitgliedern der örtlichen Feuerwehr dahingehend kritisiert worden, weil sie so konzipiert worden ist, dass sie sich nicht automatisch befüllen lässt und zudem mit Trinkwasser statt mit Regenwasser gespeist wird.

Die Nutzung von Regenwasser aber würde höhere Wartungskosten zur Folge haben und eine jährliche Wartung sowie eine regelmäßige Entschlammung nötig machen. Geprüft werden soll in diesem Zusammenhang auch, ob der Ausbau des Hydrantennetzes in der VG kostengünstiger sei. Der Ordnungs- und Brandschutzausschuss der VG wird sich auf seiner Sitzung am 15. November ab 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Schleinitz mit der Thematik beschäftigen.