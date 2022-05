Zauberhafte Flötistin wird geehrt

Wetterzeube/MZ - Musik ist die große Leidenschaft von Sally Mutschke. Die Gymnasiastin spielt zauberhaft Querflöte und Saxofon und wurde jetzt mit einem Förderpreis in Höhe von 300 Euro von der Wolfsohn-Stiftung geehrt. „Das Geld kommt gerade recht, denn ich werde bald 17 Jahre alt und möchte dann meinen Pkw-Führerschein machen“, sagt die Schülerin des Christophorusgymnasiums Droyßig. Musik spielt in ihren Leben eine beachtliche Rolle und das fing schon in der Grundschule an. Vor elf Jahren also lernte sie in der damaligen Grundschule Wetterzeube bei Musikschullehrerin Almuth Karkein zuerst Blockflöte, fünf Jahre später kam Saxofon hinzu und seit 2018 spielt sie in der Band der Zeitzer Musikschule. „Zwischendurch habe ich auch noch drei Jahre Unterricht in Musiktheorie genommen“, sagt die 16-Jährige. Und Mitglied in einem Flötenquartett sei sie ebenfalls schon seit acht Jahren. Doch ob es das überhaupt noch gibt, da sei sie sich in Corona-Zeiten gerade nicht so sicher.

