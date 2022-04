Wurde beim Breitbandausbau in Hohenmölsen gepfuscht?

In Hohenmölsen sind die vergangenen Monate Kabel für schnelles Internet verlegt worden. Doch nun droht Ärger, weil Straßen und Wege beschädigt sind. Was der Bürgermeister zu sagen hat.

Hohenmölsen - Die Stadt Hohenmölsen und ihre Ortsteile sollen demnächst flächendeckend schnelles Internet bekommen - im Gegenzug erhält die Stadt aber auch kaputte Straßen sowie beschädigte Wege und Bordsteinkanten. Allem Anschein nach sind Baustellen, wo zuletzt Firmen im Auftrag der Telekom in der Erde Glasfaserkabel für den Breitbandausbau verlegt haben, nicht in dem Zustand verlassen worden, wie sie vorher waren. Vor Kurzem sprach Stadtratsmitglied Denny Zaspel (Die Linke) die Problematik im Stadtrat an, erzählte von beschädigtem Asphalt auf Straßen in Webau und Hohenmölsen, wo vorher Glasfaserkabel verlegt worden waren.