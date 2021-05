Wunder der Technik: So hat der erste digitale Ratssitzung in Hohenmölsen funktioniert

Die digitale Ratsarbeit hat für Corinna Zogall einen großen Vorteil: Sie kann den Sitzungen von zu Hause aus beiwohnen und muss nicht extra von ihrem Wohnort Aupitz nach Hohenmölsen ins Rathaus düsen. „Das ist schon nicht schlecht“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Wählergemeinschaft Aktives Hohenmölsener Land.

Erste digitale Stadtratssitzung per Videokonferenz

In der vergangenen Woche hat die Drei-Türme-Stadt eine echte Premiere erlebt: Das erste Mal haben Ausschusssitzungen der Stadt per Videokonferenz stattgefunden. Über die Plattform „Zoom“ wurden alle Ausschussmitglieder und Fachbereichsleiter der Verwaltung digital zugeschaltet - nachdem alle per E-Mail einen Link zu der Konferenz erhalten hatten.



Im Rathaus persönlich anwesend waren nur der jeweilige Ausschussvorsitzende, eine Protokollantin und der für die Technik zuständige Sachgebietsleiter Danko Münzel. Technische Schwierigkeiten oder sonstige Probleme sind dabei nicht aufgetreten. Fraktionsübergreifend herrscht Zufriedenheit, wie die MZ bei einer Umfrage unter ein paar Stadträten erfahren hat. „Ich kam gut zurecht.

Digitalen Konferenzen seien gut von der Verwaltung vorbereitet gewesen

Es war nur eigenartig, sich selber am Bildschirm zu sehen“, sagte Corinna Zogall. „Es hat alles geklappt. Ich bin begeistert, was mittlerweile technisch alles möglich ist“, sagte Reinhard Weber, Fraktionschef der Linken und mit 68 Jahren ältestes Mitglied des Stadtrates. Auch das WLAN sei stabil gewesen, er habe die Kollegen gut verstanden.

Für Michael Braun (CDU), Vorsitzender des Bauausschusses, habe es auch „überhaupt keine Probleme gegeben.“ Die digitalen Konferenzen seien gut von der Verwaltung vorbereitet gewesen. Für ihn und Corinna Zogall ist diese digitale Art des Austausches auch eine Option für die Zeit nach der Corona-Pandemie - etwa für kleinere Beratungen außerhalb der Ausschüsse und Stadtratssitzungen.

Kritik: Bürger seien bei digitalen Konferenzen nicht ausreichend eingebunden

Eine Kritik gab es indes von Seiten der SPD. Fraktionsmitglied Torsten Fulczynski bemängelte im Bauausschuss, dass die Öffentlichkeit in die digitalen Sitzungen nicht ausreichend eingebunden ist. Im Bauausschuss war vergangene Woche ein Einwohner anwesend, die Ausschussmitglieder konnten diesen aber nicht sehen im Saal. „Die Öffentlichkeit ist ein hohes Gut. Sie muss gewährleistet sein“, forderte Fulczynski. Er findet, es sollte eine weitere Kamera mit Mikrofon im Ratssitzungssaal angebracht werden, die den Zuschauerbereich einfängt.

Außerdem sollten anwesende Einwohner wie bei den Präsenzsitzungen die Möglichkeit bekommen, sich live äußern zu können. Die Verwaltung hatte angesichts der Umstellung auf die digitale Ratsarbeit den Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“ in den jeweiligen Ausschüssen in „Einwohneranfragen“ umgewandelt. Bürger können im Vorfeld Fragen per E-Mail an die Verwaltung schicken. So soll verhindert werden, dass zu viele Menschen an den Sitzungen teilnehmen, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Herausforderung, wenn gesamter Stadtrat mit seinen 19 Mitgliedern tagt

Die Stadtverwaltung hat indes auf die Forderung der SPD reagiert und will ab der nächsten digitalen Sitzung eine Kamera installieren, die den Zuschauerbereich zeigen soll, wie Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) auf MZ-Nachfrage erklärte. Auch innerhalb der Verwaltung sei man mit der Umsetzung der digitalen Ratsarbeit zufrieden. „Bisher hat alles einwandfrei funktioniert, aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben“, sagte Haugk.



Denn: Die eigentliche Herausforderung muss noch gemeistert werden, und zwar wenn nicht nur eine Hand voll Ausschussmitglieder zeitgleich zugeschaltet werden sollen, sondern der gesamte Stadtrat mit seinen 19 Mitgliedern. Ob das technisch alles einwandfrei klappt, wird man am 18. Februar sehen, wenn der gesamte Stadtrat das erste Mal digital tagen wird. (mz)