Wo Wasser glücklich macht

Ortschronist Volker Thurm beginnt am Sonntag wieder mit seinen Führungen. Hier steht er in Kayna, denn an diesem Ort tagte 1179 Barbarossa. So trägt der Heimatverein Kayna auch den Namen Barbarossa. Und in diesem Jahr will man dem 200. Geburtstag von Barbarossa gedenken.

Foto: René Weimer