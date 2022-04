Wo Luckenau gerade im Endspurt liegt

Luckenau/MZ - „Wir haben alles erreicht, was es zu erreichen gab“, lautet die zufriedene Bilanz des Luckenauer Ortsbürgermeisters Martin Dorniß (Freie Wählervereinigung Luckenau) für das Jahr 2021. Die alte Kegelbahn wurde an eine Privatperson verkauft. Die Räumlichkeiten sollen saniert werden und dann das Deutsche Boxsportmuseum dort einziehen (die MZ berichtete). „Noch ist baulich nichts geschehen. Das liegt sicher auch an Corona. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Wenn innerhalb von drei Jahren nichts passiert, dann fällt das Objekt wieder an die Stadt zurück“, beschreibt Marin Dorniß die Situation. „Ich habe damals bei der Stadt heftig interveniert, dass nichts mehr verkauft wird, was nur als Spekulationsobjekt dient. So war es auch bei dem Haus neben dem Parkplatz des Gemeindehauses“, sagt Dorniß weiter.