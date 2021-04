Wo Autofahrer auf Osterfelder Straßen nicht durchkommen werden

Osterfeld - Autofahrer, die ab dem 19. April die Stadt Osterfeld durchqueren wollen, müssen sich in der Innenstadt auf eine Umleitung einrichten. Denn ab diesem Tag ist die Rotegasse der Kleinstadt und damit die Durchgangsstraße durch den Ort voll gesperrt.

Vollsperrungen wegen Bauarbeiten: Autofahrer werden über Einbahnstraßen umgeleitet

Grund für die Vollsperrung, die voraussichtlich bis Mitte Juli andauern soll, sind Bauarbeiten an zwei Häusern. Ein Investor will in dem maroden und engen Innenstadtstraßenzug zwei Gebäude sanieren und benötigt Baufreiheit.

Da die Stadt über ein Einbahnstraßensystem verfügt und die Vollsperrung ein Durchfahren der Stadt in Richtung Thüringen nicht möglich macht, ist geplant, den Abschnitt Hüterplan/Töpfersberg in beide Richtungen befahrbar zu machen und den Verkehr mit einer Ampel zu regeln.

Neue Bauarbeiten erschweren Zufahrt in Osterfeld

Doch jene Straßensperrung wird nicht die einzige bleiben, die Autofahrer demnächst fordern wird. Auch die Bahnhofstraße wird die Fahrzeugführer weiter beschäftigen. In den zurückliegenden Wochen und Monaten kam es hier immer wieder zu halbseitigen Sperrungen vor allem wegen Reparaturarbeiten und des Neuanschlusses von Trinkwasserleitungen.

Nun soll die Straße an sich erneuert werden, aber auch im Rahmen eines Vernässungskonzeptes Regenrückhalteeinrichtungen entstehen. Die Verbandsgemeinde will ab Frühjahr auf dem Areal hinter der Gartenstraße ein Regenüberlaufbecken samt Drosselbauwerk errichten und dabei eine natürliche Senke nutzen. Allein die Kosten für diese Bauprojekte liegen bei über 850.000 Euro.

Dritte Straßensperrung in der Innenstadt von Osterfeld beeinträchtigt Autofahrer

Parallel dazu saniert das Land die Landesstraße 190 und will dabei rund 1,2 Millionen Euro investieren. Die Stadt baut zudem die Nebenanlagen. Und auch der Abwasserzweckverband Naumburg ist bei dieser Gemeinschaftsbaumaßnahme mit im Boot. Er will die Dimensionierung seiner Regenwasserleitungen erhöhen.

Und noch eine dritte Straßensperrung in der Innenstadt von Osterfeld beeinträchtigt Autofahrer. Seit knapp einem Jahr ist der Osterfelder Kirchberg für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anfangs wurden auf dieser Innenstadtstraße neue Abwasserleitungen verlegt, mittlerweile sind Straßen- und Wegebau auf der Tagesordnung.

Durchfahrtmöglichkeit zum Schlossberg wird noch einige Monate andauern

Dabei wurde bereits vor der Jahreswende frischer Asphalt aufgebracht, ist man derzeit dabei, die Fußwege zu pflastern und den Straßenabschnitt im hinteren Bereich der Lutherkirche neu zu gestalten.

Doch auch wenn die Bauleute seit dem Start der Arbeiten Ende April vergangenen Jahres gut voran gekommen sind und viel geschafft haben, wird die Straßensperrung zumindest für die Durchfahrtmöglichkeit zum Schlossberg noch einige Monate andauern. Denn im Anschluss an die Arbeiten im Kirchberg ist Kanalbau im angrenzenden Schlossberg vorgesehen. (mz/Iris Richter)