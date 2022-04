Wird der Damm in Heuckewalde bald ausgebaut?

Der Zustand der Pölziger Straße in Heuckewalde ist schlecht und soll verbessert werden.

Heuckewalde/MZ - Die Straße Damm in Heuckewalde könnte in absehbarer Zeit ausgebessert werden. Die Verbindung zwischen der Pölziger Straße und dem unmittelbar an dem Gutenborner Ortsteil anschließendem Hermsdorf (Stadt Gera) besteht hauptsächlich aus Kopfsteinpflaster und wird stark, auch als Ausweichstraße, genutzt. Für eine Reparatur hat sich deswegen jetzt der Bauausschuss ausgesprochen.