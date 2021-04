Winter-Weihnachts-Wunderwelt am Haus: Weihnachten ist genau mein Ding

droyssig - Vor und an seinem Haus am Kiefernberg in Droyßig hat der 58-Jährige wieder eine Winter-Weihnachts-Wunderwelt aufgebaut.

Wenn Kinderaugen strahlen, dann tun es auch die von Holger Hädrich. Wie jedes Jahr seit 2000 hat er aus seinem Haus und seinem Vorgarten am Kiefernberg in Droyßig eine wahre Lichter-, Glanz- und Blinkewelt gemacht. Zahlreiche Lichterketten, unzählige beleuchtete Tiere, ein Wasserfall und ein Weihnachtsmann, der via Videoprojektion aus einem Fenster herauswinkt, lassen jeden, der an Hädrichs Anwesen vorbeiläuft oder -fährt aufmerksam werden.

„Ich finde es toll, wenn die Kinder aus der Nachbarschaft extra zu mir kommen, um zu schauen, was es wieder Neues gibt. Oder wenn Erwachsene ihr Handy zücken und ein Foto oder einen Film machen“, sagt Holger Hädrich. Zum ersten Mal ist er selbst an die Öffentlichkeit gegangen und hat ein Bild bei Facebook geteilt.

Schmücken wird für ihn langsam immer beschwerlicher

Dabei wird es für ihn langsam immer beschwerlicher, die Pracht anzubringen. Denn Hädrich hatte 2010 einen Mopedunfall. Ein komplizierter Oberschenkel-Trümmerbruch wirkte sich bei der schwierigen Heilung negativ auf sein Knie aus. Letztendlich brauchte er ein neues Gelenk, doch auch dieses erfüllte nicht mehr seinen Zweck, so dass der Unterschenkel letztendlich amputiert werden musste.

„Die Sachen sind auf dem Dachboden und das ist für mich schon keine einfache Angelegenheit. Beim Aufstellen muss ich mich dann bücken und die Kabel zu verlegen ist auch sehr mühevoll für mich“, erzählt der 58-Jährige.

„Weihnachten ist genau mein Ding“

Doch davon lassen, kann er am Ende dann nicht. „Weihnachten ist genau mein Ding, da bin ich wie ein kleines Kind“, sagt Hädrich und lacht. Dementsprechend ist es auch im Haus selber schon weihnachtlich - und das seit Wochen. Der Baum steht schon seit dem ersten Advent und ist geschmückt. Und an jeder Ecke und Wand liegt, steht und hängt irgendetwas, was die Vorfreude auf das Fest in ihm steigern lässt.

Nur der neue Wintergarten ist noch verwaist. Unterstützung bekommt Holger Hädrich von seiner Frau Kathrin, auch wenn sie nicht völlig von der Pracht überzeugt ist. „Das ist zwar nicht so völlig mein Ding. Und mehr sollte es jetzt auch nicht unbedingt werden. Aber wenn er seine Freude daran hat, dann will ich nicht im Weg stehen“, sagt sie.

„Ich möchte zur Weihnachtszeit so gern mal in die USA“

Dabei sind für Kathrin Hädrich auch die Kosten ein gewisser Faktor. Allerdings verteilt sich das über die Jahre hinweg, denn ihr Mann kauft nur nach und nach einzelne Teile im Internet. Und auch die Stromrechnung ist bei der sparenden LED-Beleuchtung nicht wesentlich höher als sonst. Geld würde Holger Hädrich dagegen sehr gern noch in die Erfüllung eines besonderen Traumes investieren.

„Ich möchte zur Weihnachtszeit so gern mal in die USA und mir dort allerorten diese Pracht und dieses Glitzern anschauen“, sagt er. Doch das wird wohl ein Traum bleiben, denn wirklich arbeitsfähig ist Hädrich nicht mehr, nach fast 40 Jahren sind es aktuell weniger als drei Stunden, die er laut Attest belastbar ist.

So bleibt also seine Liebe zu Weihnachten, zum Fußballverein Borussia Dortmund und zum Sammeln von Blechschildern. Und das Bild von den Droyßiger Bären, welches ihm der bekannte Kaynaer Künstler Uwe Starke an die Hauswand gemalt hat. So haben dann Toni und Aiko auch was davon, wenn es zur Dämmerung am Kiefernberg wieder hell leuchtet. (mz)