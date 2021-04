Wie sich Kreative in der Pandemie behelfen

Kreative, wie Diskjockeys, flüchten in der Corona-Pandemie notgedrungen in andere Jobs. Ihre Sorge ist groß, dass es für sie kein Zurück geben könnte.

Hohenmölsen - Es ist lange her, dass Mirko Opitz eine tanzende und schwitzende Menschenmenge vor sich hatte. Früher ließ der als DJ Mirko bekannte Diskjockey Hunderte tanzen. Beispielsweise beim Teucherner Parkfest oder dem Herbstmarkt in Hohenmölsen. Inzwischen gibt der Tollwitzer nicht mehr den Takt vor, sondern Ratschläge in einem Bettenlager bei Merseburg. Er ist dankbar, die Zeit ohne Tanzveranstaltungen überbrücken zu können. Aber nach Monaten der Pandemie treibt ihn auch die Sorge um, dass es keine Rückkehr in seinen alten Beruf geben könnte.

„Der 13. März 2020 war mein persönlicher schwarzer Tag“, sagt der kreative Kopf. Damals war gerade auf dem Weg zu einem Termin, der abgesagt werden musste. Schon bald hieß es für ihn - umsatteln. Zunächst verdient er sich bei einem Edeka-Markt etwas hinzu. „Da habe ich Regale eingeräumt und Körbe zusammengeschoben“, erzählt der 44-Jährige. Inzwischen arbeitet er auf Minijob-Basis im Dänischen Bettenlager in Meuschau. Das gehörte früher zu seinen Kunden und er ist froh, dass man ihm unter die Arme gegriffen hat.

„Mich ärgert einfach die Perspektivlosigkeit in der Kultur- und Unterhaltungsbranche“

Noch lieber würde er natürlich das machen, was er am besten kann und liebt. „Mich ärgert einfach die Perspektivlosigkeit in der Kultur- und Unterhaltungsbranche“, sagt er. Offenbar würden viele die Not der Kreativen noch nicht sehen. „Wenn die Fernsehbildschirme aber mal drei Tage lang schwarz bleiben würden, dann würden die Menschen es endlich bemerken, dass dies auch unsere Branche ist“, sagt er.

Er gehört zu jenen, die dringend auf Öffnungskonzepte für die Branche pochen. Sonst droht dieser das Aus. Im Kulturamt des Burgenlandkreises kann man das gut nachvollziehen. Doch die Behörde sieht keinen Handlungsspielraum. Das Amt sei verpflichtet, sich an die Regeln des Infektionsschutzgesetzes zu halten und die verordneten Einschränkungen, wie eben die Schließung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, umzusetzen.

„Alles andere möchte ich mir gar nicht ausdenken, wie es sonst gekommen wäre“

Bei den Betroffenen wächst derweil weiter die Verzweiflung. Travestiekünstler Manuel Neumann beispielsweise kann die Emotionen in seiner Stimme bei dem Thema kaum verbergen. „Eigentlich müsste man jetzt an den Kassen in den Supermärkten bestens unterhalten sein, denn dort sitzen mittlerweile die Künstler, um ihr Geld zu verdienen“, stellt er nicht ohne Bitterkeit fest.

Künstler Manuel Neumann. Foto: Privat

Gerade Freischaffende, die keine eigene Bühne haben und schwer an staatliche Hilfen gelangen, stünden vor einer ungewissen Zukunft. Er selber sei dabei noch relativ weich gefallen, denn hauptberuflich ist der Mann in der Pflege tätig. „Alles andere möchte ich mir gar nicht ausdenken, wie es sonst gekommen wäre“, sagt er und legt Zahlen auf den Tisch. Im vergangenen Jahr habe er von seinen 130 geplanten Auftritten lediglich zehn absolvieren können.

„Es wird hier eine komplette Branche an die Wand gefahren“

Und neben den Künstlern fehlen dann ja auch den Gastronomen, Bühnentechnikern und allen weiteren Mitwirkenden wichtige Einnahmen. Wenn nicht bald absehbar etwas passiere, würden viele dieser Menschen komplett aus der Kultur verabschieden, fürchtet der Travestiekünstler.

Dabei wäre aus Sicht von Manuel Neumann mehr möglich. „Die Kulturschaffenden haben fantastische Hygienekonzepte für ihre Häuser entwickelt“, sagt er. Es gebe Hinweise, dass die Aerosolwerte in großen Veranstaltungsräumen bei entsprechenden Vorkehrungen nicht bedenklich sind. Auch dank Raumlüftungsinstallationen.

Manuel Neumann ist zudem überzeugt, dass Menschen Kultur auch mit Masken genießen würden. Hauptsache diese finde überhaupt wieder statt. Für ihn selber ist es ein Widerspruch in sich, dass diese Branche komplett auf Eis gelegt ist, er aber täglich im Fernsehen voll besetzte Flugzeuge und im eigenen Alltag überfüllte Busse sehe. „Es wird hier eine komplette Branche an die Wand gefahren, die den sechstgrößten Wirtschaftsfaktor deutschlandweit ausmacht“, klagt er an. Und ein Ende der Pandemie sei ja noch gar nicht absehbar. „Wir dürfen nicht weiter warten, bis Corona zu Ende ist, sondern müssen Möglichkeiten finden, mit Corona zu leben“, sagt er. Sonst geht einer ganzen Branche die Luft aus. (mz/Andrea Hamann-Richter)