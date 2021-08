Wie lange kann in Lützen und Langendorf angesichts des Wetters noch gebadet werden?

Lützen/Weissenfels/MZ - In Osterfeld ist schon Schluss. Dort hat das Naturbad am Mittwoch vorzeitig seine Pforten für diese Saison geschlossen. Baden kann man in der Freizeiteinrichtung am Corseburger Weg erst wieder im kommenden Jahr. „Eigentlich hatten wir die Saison bis zum 5. September geplant, doch aufgrund des Wetters lohnt sich das nicht“, sagt Schwimmmeister Thomas Teuscher.

Wasserqualität prüfen

Denn durch das launige Wetter der letzten Tage und den vielen Regen seien die Gäste ohnehin schon ausgeblieben. Und da die Wetteraussichten auch für den Rest der Woche nicht rosig waren, habe man sich für die Schließung entschieden. „Wir hätten das Wasser noch einmal beproben müssen, was immer auch mit Kosten verbunden ist“, erklärt Teuscher.

Alle zwei Wochen seien solche Proben vom Gesundheitsamt, wenn es keine Beanstandungen gibt, vorgeschrieben. Bei Einwendungen der Behörde seien sogar wöchentliche Beprobungen nötig. Zu Saisonstart war dies im Naturbad der Fall, weil Wildvögel durch ihre Rückstände das Wasser verunreinigt hatten. Im Laufe der Saison sei die Wasserqualität aber nicht erneut beanstandet worden, so dass ein 14-Tage-Rhythmus ausreichte.

Trotz schlechtem Wetter: Lützener Freibad zeigt sich zufrieden

In Lützen sind die Würfel indes noch nicht gefallen, ob das Sommerbad infolge des durchwachsenen Wetters eher schließt. Die Freibadsaison geht hier üblicherweise von Mitte Mai bis Mitte September. Laut Bademeister Heiko Reick werde man Anfang September entscheiden, wann die Türen im Sommerbad für diese Saison geschlossen bleiben. Angepeilt sei jedoch bisher der 15. September.

Mit der zurückliegenden Saison zeigt man sich in Lützen aber trotz wechselhaften Wetters recht zufrieden. 8.844 Besucher wurden ab der ersten Wiederöffnung am 17. Juni bis zum 22. August gezählt. Für Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) ist das ein guter Zuspruch. „Ich denke, das kann sich sehen lassen. Es war ja auch nicht durchgängig warm“, kommentiert er die Gästezahlen.

Unsicherheit: Schlechtes Wetter könnte Saison vorzeitig beenden

Dem schließt sich auch der Bademeister des Lützener Freibads an: „Sobald das Wetter schön ist, wird das Bad gut besucht“, sagt er. Doch nachdem es im Juni mit reichlich Sonne losging, habe eine Schlechtwetterphase für einen durchwachsenen Sommer gesorgt. So gebe es zwar immer die „Frühbader“, die auch bei schlechtem Wetter jeden Tag pünktlich um 9.30 Uhr ihre Bahnen ziehen, doch die meisten Leute bräuchten längere Schönwetterperioden, damit sie ins Freibad kommen. Die Corona-Pandemie habe sich nach seiner Einschätzung hingegen kaum auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Im Schnitt hätten 300 bis 500 und zu Spitzenzeiten bis zu 600 Gäste täglich das Freibad besucht.

Ähnlich wie in Lützen steht auch im Weißenfelser Ortsteil Langendorf noch nicht fest, ob das schlechte Wetter in den vergangenen Tagen zu einem vorzeitigen Saison-Ende führen könnte. Bisher ist geplant, dass die Freizeiteinrichtung bis Mitte September geöffnet bleiben soll. Allerdings dürften sich auch hier die jüngsten Regentage direkt auf die Besucherzahlen auswirken. Denn Regentage sind in der Regel schlechter besucht.

Schwimmkurse können in der nächsten Saison fortgesetzt werden

Das zeigen auch die Gästezahlen des Naturbads in Osterfeld. Schon in der vergangenen Wochen kamen aufgrund des schlechten Wetters pro Tag gerade einmal fünf bis zehn Badegäste durchschnittlich. Vor allem waren dies Dauerkartenbesitzer, die ihre Schwimmrunden drehten und dann wieder gingen. „Doch die Situation wird ja nicht besser und das Wasser erwärmt sich auch nicht mehr“, sagt Thomas Teuscher. Derzeit erreicht die Wassertemperatur nicht mehr als 18 Grad Celsius. Und es könnte noch weiter runter gehen.

Gerade für Schwimmschüler, die sich angemeldet hätten oder ihren Unterricht schon begonnen hätten, sei diese Temperatur alles andere als optimal. „Die Schwimmkurse können in der nächsten Saison fortgesetzt werden“, so Teuscher. Trotz der vorzeitigen Schließung des Bades sind der Schwimmmeister und sein Team mit der Saison aber nicht komplett unzufrieden. Rund 6.000 Badegäste konnte man in Osterfeld begrüßen. „Da hatten wir schon schlechtere Jahre. Und bis Mitte Juli lief es eigentlich richtig gut“, so Teuscher.