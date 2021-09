Wie können Kitas in der Gemeinde Elsteraue durch Mittel für den Strukturwandel gefördert werden?

In der Elsteraue beschäftigen sich die Ausschüsse mit der Entwicklung der Kindereinrichtungen. Dabei wird die Sanierung des Schlosses in Droyßig mit eben jenen Fördermitteln kritisiert. Warum das „Zwergenhaus Bornitz“ Bestand haben soll.

Alttröglitz/MZ - Wie viel Fördergeld kommt aus dem Strukturwandel in Zusammenhang mit dem Kohleausstieg in der Gemeine Elsteraue an? Diese Frage beschäftigt Einwohner und Kommunalpolitiker gleichermaßen. Doch die Gemeinde hat bislang noch keinen Antrag auf Fördermittel gestellt. „Wir wollen nicht jedem Fördertopf hinterherlaufen, sondern eine Strategie für die Gemeinde entwickeln“, sagt Bürgermeister Andreas Buchheim (parteilos) im Hauptausschuss am Donnerstagabend.

Bornitzer wollten Sanierung ihrer Kita aus dem Strukturmittelfonds beantragen

Dabei kritisierte er auch, dass das Schloss in Droyßig mit eben jenen Fördermitteln saniert werden soll. Buchheim erteilte zugleich einem Antrag des Ortschaftsrates Bornitz eine Abfuhr. Denn die Bornitzer wollten für die Sanierung ihrer Kita eben jenes Geld aus dem Strukturmittelfonds beantragen.

Dafür muss das sogenannte kommunalen Handlungskonzeptes zur Kinderbetreuung in der Gemeinde Elsteraue geöffnet und neu fortgeschrieben werden. Es gibt sechs kommunale Kitas und Montalino in Trägerschaft der Elterninitiative. Die Einrichtungen in Tröglitz und Profen gelten als Bestandskindergarten. Die Kita in Bornitz gehört mit Könderitz zu den Einrichtungen, die am besten ausgelastet sind. Hier gibt es sogar Wartelisten, um überhaupt einen Platz zu bekommen.

Ärger um Antragsstellung für Fördergelder

So wollte der Ortschaftsrat Bornitz, dass die Kita „Zwergenhaus“ ebenfalls den Status einer Bestandseinrichtung erhält. Denn erst dadurch wird ein Antrag auf Förderung möglich. Doch Bürgermeister und die Verwaltung gingen bislang auf diesen Beschluss des Ortschaftsrates nicht ein. Dabei hatte auch der Sozialausschuss der Gemeinde Elsteraue dem Vorschlag aus Bornitz schon zweimal zugestimmt.

„Ich akzeptiere den Vorschlag der Verwaltung, aber wenn wir keine Anträge auf Fördermittel stellen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir kein Geld bekommen. Aber die Beschlüsse des Ortschaftsrates Bornitz und des Sozialausschusses muss die Verwaltung einfach weiterleiteten. Und wenn die Kita keinen Bestand hat, brauchen wir den Antrag gar nicht erst zu stellen“, sagt Andrea Kabisch (CDU). Denn wenn die Kita saniert werde, gebe daraus folgend eine Zweckbindung von 15 Jahren.

Schwierige Lage für Kita in Spora

„Ich habe nix dagegen, dass man auf Fördertöpfe zugreifen will, aber wenn schon, dann soll nicht nur ein Ort davon profitieren, sondern alle anderen Kindereinrichtungen ebenso“, sagt Lothar Stahl (Bürgerliste). In puncto Auslastung habe Bornitz eine der höchsten, aber bei der Kapazität auch einer der niedrigsten. „Wir haben uns zu allen Kindergärten bekannt, als sollen auch alle Bestand haben und so eingestuft werden“, sagt Stahl. Unterstützung bekommt er dabei von Banknachbar Gerald Glück (Bürgerliste), Ortsbürgermeister von Göbitz.

„Wenn wir Bornitz als Bestandskita aufnehmen, dann auch Könderitz und Rehmsdorf“, fordert Glück. Schwierig sei allerdings die Lage in der Kita Spora, dort würde es in Zukunft immer weniger Kinder geben. Und auch hinter Rehmsdorf stehen Fragezeichen. „Von der Kita in Rehmsdorf war ich zur Begehung nicht überzeugt. Es kommen nur wenige Kinder aus Langendorf in Rehmsdorf an“, sagt Jörg Eifrig (CDU).

Abstimmung über Förderung der Kitas in der Gemeinde Elsteraue

Nach der Diskussion stimmte der Hauptausschuss zuerst über den CDU-Vorschlag ab, Bornitz als Bestandskita aufzunehmen. Sechs Räte stimmten dafür, drei dagegen. Auf Antrag von Gerald Glück wurde darüber abgestimmt, die Kitas in Könderitz, Rehmsdorf und Reuden (freier Träger) als Bestandseinrichtung aufzunehmen. Hier gab es drei Ja-, vier Neinstimmen und zwei Enthaltungen.

Der Vorschlag wurde abgelehnt. Schließlich stimmte der Hauptausschuss über das Handlungskonzept der Gemeinde Elsteraue bis zum Jahr 2025 einschließlich Bornitz als dritte Bestandskita ab: sechs Ja-, drei Neinstimmen und damit angenommen.