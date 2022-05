Wie Kinder in Wetterzeube in Bewegung gebracht werden sollen

Wetterzeube/MZ/MV - Der Sportverein Wetterzeube will Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren zu mehr Bewegung animieren. Deswegen gibt es seit ein paar Wochen an jedem Donnerstag in der Turnhalle in der Schulstraße ein besonderes Angebot. Unter dem Titel „Kindersport beim SV Wetterzeube“ will man den Jüngsten verschiedene Sportarten näherbringen. Ab 16 Uhr sind die Sechs- bis Achtjährigen, ab 17 Uhr die älteren Kinder an der Reihe.