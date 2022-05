Wie gehen Firmen im Burgenlandkreis mit Beziehungen am Arbeitsplatz um?

Auch im Büro kann man sich verlieben. Ein prominenter Journalist ist darüber in dieser Woche gestolpert. Wie gehen Firmen im Landkreis mit dem Thema um?

Beziehungen am Arbeitsplatz - wie ist der richtige Umgang damit?

Weissenfels/MZ - Eigentlich ist die Bild-Zeitung für Schlagzeilen bekannt. In dieser Woche wurde sie nun selbst zu einer. Ihr Chefredakteur Julian Reichelt stand wegen problematischer Beziehungen zu Mitarbeiterinnen aus dem eigenen Unternehmen in der Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, Frauen mit denen er Beziehungen unterhielt, in der Vergangenheit begünstigt oder benachteiligt zu haben. Der Konzern trennte sich schließt von Reichelt.