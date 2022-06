Wie ein Zuckerrübenanbauer in Pettstädt das Unkrautjäten reformieren will

Beim Zuckerrübenanbau der Landwirte Ranscht in Pettstädt werden neue Wege beschritten. Profitieren soll davon nicht nur die Umwelt.

Zwischen den Zuckerrüben-Reihen wird gehackt, in den Reihen aber wird Pflanzenschutzmittel ausgebracht.

Pettstädt - Es ist eine kleine Revolution: Als Jugendlicher hat Markus Ranscht vor 35 Jahren in DDR-Zeiten das Unkraut an den Rüben mit der Hacke beseitigt. Doch längst haben das spezielle Maschinen hinter dem Traktor übernommen. Wurde bislang in der Wachstumsphase dreimal ein Pflanzenschutzmittel aufs Feld gebracht, um das Unkraut zu vernichten, das die Entwicklung der Rüben beeinträchtigt, gibt es jetzt ein Umdenken und eine Versuchsphase.