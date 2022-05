Wie die Autobahnmeisterei Weißenfels gegen Gras und Müll an den Straßen kämpft

Die Autobahnmeisterei Weißenfels betreut über 200 Kilometer der Hauptverkehrsadern in der Region. Was im Sommer zu tun ist und warum die Arbeit nicht ganz ungefährlich ist.

Osterfeld/Weissenfels/MZ - Es ist Freitagvormittag. Noch hält sich der Verkehr auf der Autobahn 9 zwischen den Abfahrten Weißenfels und Droyßig in Grenzen. Am Nachmittag sieht das vermutlich anders aus, dann nimmt der Verkehr zu und die Männer der Autobahnmeisterei Weißenfels würden mit ihren Arbeiten vermutlich einen Stau verursachen. Denn heute steht die Grasmahd entlang des Mittelstreifens auf dem stark befahrenen Abschnitt zwischen Weißenfels und Droyßig in Richtung Süden an.