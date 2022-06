Wie der Markt in Teuchern aufgemöbelt wird

Teuchern/MZ - Er ist etwa einen halben Meter hoch, spendet Wasser und erinnert auch sonst optisch an einen Hydranten. Doch statt in Rot leuchtet der Pfeiler, der seit kurzem auf dem Marktplatz in Teuchern steht, in blauer Farbe. Und anstatt Brände soll er auch höchstens durstige Kehlen löschen.