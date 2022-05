Wie der Hohenmölsener Jugendtreff Menschen, die „durch das Raster gefallen sind“, eine Zukunft bieten will

Das Projekt „Leuchttürme“ soll schwer erreichbare Jugendliche mit Problemen helfen. Warum in Hohenmölsen Bedarf für ein solches Programm besteht.

BTH-Vertriebsleiterin Josephine Günther (l.) und Sozialarbeiterin Nicola Beer vor dem Büro des Bildungsträgers in der Wilhelm-Külz-Straße in Hohenmölsen

Hohenmölsen/MZ - Noch sehen die Räume in der Wilhelm-Külz-Straße in Hohenmölsen etwas kahl aus. Der Aufenthaltsraum ist spärlich möbliert, ihn schmückt nur ein Sofa, ein Tisch und ein Sessel. Bald soll sich das aber ändern, der Mieter - die Bildungs-, Technologie- und Handelsgesellschaft (BTH) aus Eisleben - hat viele Pläne für das Gebäude, in dem unter anderem eine Rettungswache und ein Friseur noch mit untergebracht sind.