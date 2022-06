Wie der Fußballnachwuchs aus Osterfeld ukrainischen Flüchtlingen hilft

Mitglieder der Jugendmannschaften des FSV Grün-Gelb Osterfeld helfen beim Zwischenlagern von Spendengütern für die Ukraine in die Osterfelder Turnhalle.

Osterfeld/MZ - Der späte Mittwochnachmittag steht für die Jungen der E-und D-Jugend-Mannschaften des FSV Grün-Gelb Osterfeld ganz im Zeichen des Fußballs. Denn da ist das wöchentliche Training angesagt. Und weil das Wetter zur Zeit passt, kann sogar auf dem Rasen des Sportplatzes statt in der Turnhalle, wo im Winter trainiert wird, gekickt werden. Doch in dieser Woche startet das Training für den Osterfelder Fußballnachwuchs anders als sonst. Denn statt der regulären Erwärmung werden erst einmal Kisten voller Lebensmittelkonserven, Nudeln und Hygieneartikel geschleppt und in der Turnhalle deponiert. Die Kartons enthalten Spendengüter für die Ukraine.