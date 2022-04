Wie das Osterfelder Naturbad für die neue Saison fit gemacht wird

Becken reinigen, Grünanlagen mähen, Sandplatz vorbereiten: In der Freizeitanlage der Kleinstadt ist die Vorbereitung für die Badesaison in vollem Gange.

Osterfeld/MZ. - Im Naturbad Osterfeld haben die Vorbereitungen für die neue Badesaison begonnen. Dem großen Becken fehlt bereits das Wasser, so dass die Folie gereinigt und dabei von Sand-, Kalk - und Algenreste befreit werden kann. „Wenn alles gut läuft, wollen wir Anfang nächster Woche damit beginnen, das Becken wieder mit Wasser zu befüllen“, sagt Stadtarbeiter Thomas Teuscher, der in den Sommermonaten als Schwimmmeister in der Freizeiteinrichtung fungiert. Gut eine Woche dauert es, bis das Befüllen des 1.400 Quadratmeter großen Badeareal mit frischem Nass aus dem eigenen Brunnen gefüllt ist. Dann braucht es noch einmal vier, damit die Biologie ihre Arbeit verrichtet hat und die 2.400 Kubikmeter Wasser Badequalität aufweisen. „Unser Plan ist es, das Bad Ende Mai, Anfang Juni zu öffnen. Wir hoffen natürlich, dass es nach zwei Jahren Corona wieder eine normale und gute Saison wird“, so Teuscher.