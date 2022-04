Wie das neue Museum „Lützen 1632“ Gedenkstätte und Historie vereinen will

Blick in die vier Meter tiefe Grube am Stadtrand von Lützen: Hier wird das neue Museum „Lützen 1632“ gebaut.

Lützen/MZ - Hin und wieder komme es vor, dass Passanten an der vier Meter tiefen Baugrube am Stadtrand von Lützen stehen bleiben und über deren Zweck grübeln, sagt Teresa Schneidewind. „Die Vermutung fällt dann entweder auf eine Tankstelle oder ein Schwimmbad.“ Lützens Museumschefin nimmt sich dann gern die Zeit und klärt auf: Hier, an der B 87 in Richtung Markranstädt, direkt neben der Gustav-Adolf-Gedenkstätte, entsteht das neue Museum „Lützen 1632“.