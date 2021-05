Wer hat sich am Brunnen vergriffen?

Unbekannte haben am Wochenende den Tiefbrunnen am Mondsee beschädigt. Unklar ist, ob sie auch etwas hineingeworfen haben.

Hohenmölsen - Die Betreiber des Mondsees stehen unter Schock: Der erst vor zwei Wochen errichtete Tiefbrunnen, über den ab Sommer neues Wasser in den See fließen soll, ist in der Nacht zum Sonnabend allen Anschein nach Opfer von Vandalismus und von Unbekannten beschädigt worden. Darüber hat die Geschäftsführerin des Zweckverbandes „Erholungspark Mondsee“, Cornelia Holzhausen, die MZ informiert. Das Ausmaß des Schadens ist derweil noch unklar. Fest steht, dass sich Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend unberechtigt Zugang zu der Baustelle am See verschafft haben, wo seit Wochen an dem Brunnen gearbeitet wird (die MZ berichtete). Der Deckel des Brunnens wurde entfernt und auf den Boden geworfen, ein Bauzaun auf den Brunnen gelegt. Zudem sind Baustellenschilder samt Stangen verschwunden. Mehr ist von der Tat offenkundig nicht zu sehen.

Jedoch vermutet Cornelia Holzhausen, dass der oder die Täter etwas in den Brunnen geworfen haben, um diesen zu verstopfen und somit zu beschädigen. Da die Baustellenschilder und dazugehörigen Stangen nach wie vor unauffindbar sind, wird vermutet, dass diese in das 115 Meter tiefe Bohrloch geworfen worden sind. Das wäre aus Sicht des Zweckverbandes der Super-GAU.

„Von einem kleinen Schaden bis hin zum Totalschaden ist derzeit alles möglich“

Mit einem Lot soll nun bis Ende der Woche geprüft werden, ob tatsächlich etwas in das Loch geschmissen wurde. Auch eine Kamerafahrt in die Tiefe soll Aufklärarbeit leisten. „Von einem kleinen Schaden bis hin zum Totalschaden ist derzeit alles möglich“, sagt die Geschäftsführerin. Sollte das Bohrloch tatsächlich unbrauchbar sein, würde ein immenser finanzieller Schaden auf den Zweckverband zukommen, der mindestens im fünfstelligen Bereich liegen würde. „Geld, das wir nicht haben“, seufzt Cornelia Holzhausen. Doch auch so hat die Attacke auf den Tiefbrunnen Folgen - zeitliche. Ursprünglich sollten diese Woche Proben des Grundwassers entnommen werden, das ab Sommer in den Mondsee fließen soll, um den gravierenden Wasserverlust von 350 Millionen Litern, die witterungsbedingt seit 2017 verdunstet sind, auszugleichen. Die Entnahme verschiebt sich nun nach hinten, was wiederum zu Problemen mit den Zeitplänen der Firmen führt, die an dem Vorhaben mitwirken.

Aufgrund der Umstände glaubt Cornelia Holzhausen, dass es sich bei der Tat um einen gezielten Angriff auf das Brunnen-Projekt gehandelt hat, da der Deckel mit entsprechendem Werkzeug entfernt wurde. Für die Mondsee-Chefin ist die Tat unbegreiflich. „Es gab immer den Kritikpunkt, dass nichts unternommen wird gegen die Wasserknappheit“, sagt sie. Nun ist man nach jahrelanger Planung endlich soweit, dem See neues Wasser zuzuführen und Gästen wieder mehr Badequalität zu geben. Dieses Vorhaben hat nun einen gewaltigen Rückschlag erhalten. „Das ist nicht zu fassen“, meint Cornelia Holzhausen. (mz)