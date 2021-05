Welche Kita in der Elsteraue hat Bestand?

Jacken und Rucksäcke hängen an der Garderobe einer Kita.

Alttröglitz - Über die Zukunft der Kindertagesstätten in der Gemeine Elsteraue erhitzten sich in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses die Gemüter. Konkret geht es um das „kommunale Entwicklungskonzept der Kitas der Gemeinde“. Jenes Papier muss regelmäßig fortgeschrieben und den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Doch das hätte eigentlich noch ein Jahr Zeit. Aber jetzt ist die CDU-Fraktion vorgeprescht und hat einen Antrag eingebracht. Demnach soll die Kita Zwergenland Bornitz für die Zukunft als Bestandseinrichtung festgeschrieben werden, so wie Profen und Tröglitz auch.

Der Ortschaftsrat Bornitz hatte dazu im März ein Papier erarbeitet, die CDU-Fraktion den Vorschlag im April aufgenommen. Dennoch lag nicht allen Abgeordneten des Sozialausschusses das Papier vor. So erklärte Ortsbürgermeister Roger Stiehlke die Lage: „Wir haben ein wunderschönes Haus, welches unter Denkmalschutz steht. Wir wollen aus Fördermitteln des Strukturwandels Geld für die Sanierung beantragen.“ Denn die Größe des Gebäudes lasse keine andere Nutzung zu. Die Lage der Kita sei ideal, abseits der Hauptstraßen mit Zugang zum Spielplatz, grünen Wiesen und Lehrpfaden in der Elsteraue.

Die Kita ist von der B 2 sehr gut zu erreichen, denn für viele Eltern ist das der Hauptverkehrsweg zur Arbeit. Der Ortschaftsrat Bornitz fordert im Rahmen des Strukturwandels auch den Ausbau der Bahnlinie mit der Schaffung einer Bedarfshaltestelle in Bornitz, die Öffnung des Flächennutzungsplanes für Wohnbebauung und die Anerkennung als Bestandskita. Der Antrag wurde mit vier Ja-, einer Neinstimme und zwei Enthaltungen angenommen.

„Ich bin bereit, alle Kitas zu erhalten, sehe aber den Grund nicht, Bornitz als Bestandseinrichtung einzustufen“, sagt Matthias Nix (Bürgerliste Profen) und stimmt dagegen. In Profen wird die Kita derzeit für 1,5 Millionen Euro saniert und damit die Kapazität von 50 auf 70 Kinder erhöht. (mz)