Welche Gefahr geht von Tuberkulose für Menschen im Burgenlandkreis aus?

Arzt Toralf Herling berichtet, wie viele Patienten zuletzt von der Krankheit betroffen waren und in der Weißenfelser Klinik behandelt wurden. Weshalb Flüchtlinge untersucht werden sollten.

Weissenfels/MZ - Die wichtigste Nachricht vorweg: „Tuberkulose ist inzwischen sehr gut heilbar.“ Das sagt Dr.Toralf Herling, Chefarzt für Pneumologie im Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus anlässlich des Welt-Tuberkulosetages an diesem Donnerstag. Die Infektionskrankheit ist zudem bei Weitem weniger ansteckend als beispielsweise Covid-19. Laut Toralf Herling muss man Infizierten dafür sehr nahe kommen und das auch über relativ lange Zeit. „Man sagt, dass es ab acht Stunden Kontakt gefährlich wird“, so der Chefarzt. Die Krankheit kann im Prinzip fast den gesamten Körper befallen, „zu 80 Prozent ist es aber die Lunge“ und nur in den wenigsten Fällen Lymphknoten, Knochen, die Nieren oder andere Organe, die befallen werden.