Welche Besonderheit Eigenheimbauer nach Kretzschau lockt

Kretzschau/MZ - Bianca Goetze ist mehr als glücklich. Im September des vergangenen Jahres ist sie mit ihrem Mann und den beiden Söhnen (ein Jahr und acht Jahre alt) in ihr neues Haus am Kretzschauer See eingezogen. Und alles ist perfekt. „Am See zu wohnen ist wie ein Stückchen Urlaub zu machen. Die Lage ist ideal“, freut sie sich über das Eigenheim.