Weinroute entlang der Weißen Elster wird verlängert - So ist die Strecke

Am 3. Oktober wird die Weinroute entlang der Weißen Elster erstmals nach Thüringen verlängert. Was es nach zwei Jahren Pause noch alles an Neuem gibt.

Wie hier, bei einem Abradeln in den Vorjahren, sollen am 3. Oktober die Radler endlich wieder unterwegs sein.

Wetterzeube/MZ - Auf den Tag genau nach zwei Jahren soll es am Sonntag, 3. Oktober, endlich wieder ein Abradeln entlang der Weinroute an der Weißen Elster geben. Sofern es keine neuen Bestimmungen bezüglich der Pandemie geben wird, die die beliebte Veranstaltung wieder ins Wasser fallen lassen könnte. Denn Corona hatte zuletzt dreimal einen Strich durch die Rechnung der fröhlichen Radler gemacht. Sowohl die beiden Anradeln jeweils am 1. Mai in diesem und dem vergangenen Jahr, als auch das Abradeln 2020 mussten deswegen abgesagt werden. Dafür soll in diesem Jahr mit zahlreichen Neuerungen wieder voll durchgestartet werden.