Döschwitz/MZ - Zum zehnten Mal in Folge hat das Weingut Marcel Schulze aus Döschwitz den Bundesweinpreis gewonnen. „Das zehnte Mal ist schon eine Besonderheit und wir freuen uns sehr darüber“, sagt Schulze. Vor allem habe er es genossen, in Ingelheim am Rhein am Dienstag mal wieder eine schöne Veranstaltung erlebt zu haben, mit anderen Winzern anzustoßen und zu plaudern.

Eines der besten Gesamtergebnisse erzielt: Weingut aus Döschwitz gewinnt zum zehnte Mal Bundesweinpreis

Denn im vergangenen Jahr gab es keine Veranstaltung zur Preisverleihung. „Mittlerweile kennt man sich in der Branche, doch ich war der einzige Winzer aus Ostdeutschland, aus Sachsen war in diesem Jahr niemand unter den Preisträgern“, sagt Schulze und ist stolz darauf. Die Ehrung nahm das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) vor. Denn der Bundesehrenpreis ist die höchste Auszeichnung, die deutsche Wein- und Sekterzeuger für ihre Qualitätsleistungen erhalten können.

Der Winzer aus Döschwitz hatte zuvor im Rahmen der Bundesweinprämierung der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) eines der besten Gesamtergebnisse erzielt. Während einer Preisverleihung in Ingelheim überreichten der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel und DLG-Hauptgeschäftsführer Reinhard Grandke im Beisein der Deutschen Weinkönigin Sina Erdrich Urkunde und Medaille.

Nach der Feier ging es gleich wieder auf den Weinberg

„Die ausgezeichneten Weingüter und Genossenschaften gehören zu den Besten der deutschen Weinwirtschaft. Mit persönlicher Note und individuellem Charakter sind die Weine und Sekte ein Spiegelbild unterschiedlicher klimatischer Bedingungen und Böden, geprägt von handwerklichem Können im Weinberg und im Keller.

Trotz aller Einzigartigkeit und Geschmacksvielfalt ist den Preisträgern eines gemeinsam: Das Streben nach Qualität von der Rebe bis ins Glas“, unterstrich Reinhard Grandke in seiner Laudatio. Viel Zeit zum Feiern blieb Marcel Schulze aber nicht. Schon am Mittwoch war er wieder auf seinen Weinbergen zwischen Weißer Elster und Saale unterwegs. „Am vergangenen Wochenende haben wir die Lese zwar fast abgeschlossen. Eine überschaubare Menge an Rotwein hängt noch“, so Schulze.