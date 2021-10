Weggehen aus Osterfeld ist keine Option

Osterfeld/MZ - Heiko Schellenbergs Herz schlägt für seine Heimatstadt Osterfeld. Der 56-Jährige ist zwar in Zeitz geboren, doch in der Matzturmstadt aufgewachsen. Lediglich für seine Ausbildung zum Feinoptiker hat er die Kleinstadt in Richtung Jena verlassen. Dort hat er zehn Jahre gelebt, ist aber an den Wochenenden oft nach Osterfeld zu gependelt. Und als ihn kurz nach der Wende die Firma Carl Zeiss nicht mehr brauchte, war das für ihn das Signal, nach Osterfeld zurückzukehren. „Ich lebe gerne hier, hier habe ich alles, was ich brauche“, sagt der Junggeselle.

Mittlerweile hat er sogar seinen Arbeitsplatz in der Kleinstadt gefunden. Zwar hat der Osterfelder mit 30 Jahren noch mal zur Logistikfachkraft umgeschult und hier auch in verschiedenen Unternehmen der Region von der Ofenfabrik in Osterfeld bis zur Druckerei in Schleinitz gearbeitet, doch irgendwann stand er ohne Job und mit Hartz IV da. „Wenn man über 50 ist, ist es schwer, noch etwas zu bekommen“, spricht der Osterfelder aus Erfahrung. Denn aus Osterfeld weg zu gehen, kam für ihn nicht in Frage. Nicht zuletzt steht hier sein Elternhaus, das die Familie selbst von 1978 bis 1980 gebaut hat. Zudem kümmert er sich auch um seine betagte Mutter.

„Ich bin dort der älteste und der einzige Mann“

Umso mehr hat es Heiko Schellenberg gefreut, dass er 2019 nach einer Umschulung zum Pflegeassistenten bei der Bildungs- und Beratungsinstitut GmbH (BBI) in Zeitz nach einem Praktikum auch eine Anstellung im Ambulanten Pflegezentrum in Osterfeld fand. „Ich bin dort der älteste und der einzige Mann. Die Arbeit macht mir Spaß. Ich komme gut mit den älteren Leuten und den Kollegen aus. Viele kenne ich auch“, sagt der Osterfelder. Dabei ist seine Arbeit vielschichtig, findet zum Teil in der Tagespflege des Pflegezentrums statt. Manchmal hilft er aber auch bei der Betreuung der Senioren in deren Zuhause. Auch wenn Heiko Schellenberg nun in Schichten und selbst an Wochenenden arbeitet, für sein Hobby bleibt noch Zeit. Und das hat natürlich mit Osterfeld zu tun.

Denn der 56-Jährige, der gerne gärtnert und sich hier am liebsten um die Blumen kümmert, sammelt alles über seine Heimatstadt. Im Keller hat er sich extra einen Hobbyraum eingerichtet, in dem er seine Trophäen an Wänden und in Regalen präsentiert. Kein Schriftstück oder Plakat, das den Schriftzug Osterfeld trägt, ist vor ihm sicher. Auch Bierkrüge, die in der Ofenfabrik produziert wurden oder Wimpel, sowie die jährlich herausgegebenen Heimathefte gehören zu seinen Sammlerstücken. Und Trikot und Schal seiner Lieblingsfußballmannschaft, dem FSV Grün-Gelb Osterfeld, fehlen ebenso wenig. Alle zwei Wochen steht Heiko Schellenberg dort beim Heimspiel am Spielfeldrand und freut sich schon auf die Jubiläumsveranstaltung im kommenden Jahr.