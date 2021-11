Weissenfels/MZ - Der Burgenlandkreis bietet von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. November, aufgrund der hohen Nachfrage nach Impfungen gegen das Corona-Virus zusätzliche Termine für Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen an. Diese werden durch die mobilen Impfteams des Landkreises durchgeführt, teilte das Landratsamt mit. Es stehen demnach die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung.

Wegen steigender Infektionszahlen: Burgenlandkreis startet extra Impf-Aktion

Immunisierungen werden verabreicht am Freitag 14 bis 18 Uhr, am Sonnabend, 10 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Geimpft wird in Weißenfels in der Turnhalle der Beuditzschule, Beuditzstraße 41, in Naumburg in der Turnhalle der Sekundarschule „Alexander von Humboldt“, Theaterplatz 3, in Laucha (Turnhalle Burgenland-Gymnasium), Eckartsbergaer Straße 19, sowie in Zeitz in der Turnhalle der Pestalozzischule, Altenburger Straße 45.

Der Burgenlandkreis wird sich dabei an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) halten. Unter 70-Jährige sollten sich beim Wunsch nach der Drittimpfung („Booster“) derzeit noch an ihren Hausarzt wenden, hieß es. Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis von Dienstag- zu Mittwochmorgen weiter auf 346,87 gestiegen (Vortag: 308,01). 185 Neuinfektionen seien erfasst worden. Insgesamt gelten nun 1.097 Personen als infiziert.