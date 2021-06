Wegen mehreren Corona-Fällen: Kindertagesstätte in Plotha wurde geschlossen

Plotha - Aufgrund von gleich mehreren Corona-Fällen ist die Kindertagesstätte „Haus unserer Kinder“ in Plotha geschlossen worden. Darüber informierte Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) in der Stadtratssitzung am Dienstagabend. „Nachdem bereits vor zwei Wochen der erste Corona-Fall in der Einrichtung auftrat, haben wir zunächst nach dem Kohortenprinzip einzelne Gruppen in Quarantäne geschickt“, so Schneider. „Unsere Hoffnung war, so die Infektionsketten zu durchbrechen und eine weitere Ausbreitung verhindern zu können. Doch es kamen im Laufe der Tage weitere Fälle und auch Verdachtsfälle ...

Aufgrund von gleich mehreren Corona-Fällen ist die Kindertagesstätte „Haus unserer Kinder“ in Plotha geschlossen worden. Darüber informierte Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) in der Stadtratssitzung am Dienstagabend. „Nachdem bereits vor zwei Wochen der erste Corona-Fall in der Einrichtung auftrat, haben wir zunächst nach dem Kohortenprinzip einzelne Gruppen in Quarantäne geschickt“, so Schneider. „Unsere Hoffnung war, so die Infektionsketten zu durchbrechen und eine weitere Ausbreitung verhindern zu können. Doch es kamen im Laufe der Tage weitere Fälle und auch Verdachtsfälle hinzu.“

Drei Kinder erkrankt - Erzieher in Quarantäne

Insgesamt waren in der Tagesstätte laut Stadtverwaltung bis vergangenen Donnerstag, 12. November, drei Kinder an Corona erkrankt. Vier Erzieher mussten sich in Quarantäne begeben. Hinzu kamen elf Quarantäne-Fälle im familiären Umfeld der Kinder. Die Folge: Der Personalschlüssel zur Kinderbetreuung konnte nicht mehr eingehalten werden.



Laut Schneider fehlte es außerdem an Küchen- und Reinigungspersonal, so dass hier zunächst eine Mitarbeiterin aus der Verwaltung ausgeholfen habe. „Am Donnerstag der vergangenen Woche hat sich die Lage so zugespitzt, dass wir uns dazu entschlossen haben, die Kita zu schließen.“

Schließung der Kindertagesstätte in Plotha noch bis Freitag

Die rund 100 Eltern wurden über den Beschluss per Telefon von vier Mitarbeitern der Stadtverwaltung in Kenntnis gesetzt. Seit Montag wird der größte Teil der Kinder zu Hause betreut. Für durchschnittlich 20 Kinder laufe eine Notbetreuung in der Kita.

Die Schließung soll nach Information des Bürgermeisters noch bis diesen Freitag bestehen bleiben. Geplant ist, dass die Kita in Plotha am kommenden Montag wieder geöffnet wird. „Ein großes Dankeschön möchte ich an die Eltern richten, die die Bereitschaft gezeigt haben, unseren Weg mitzugehen“, so Schneiderwährend der Stadtratssitzung.

Eltern meldeten Corona-Fälle

In der Stadtverwaltung vermutet man, dass die meisten Ansteckungen aus dem privaten Umfeld in die Kita hineingetragen worden sind. „Über die positiven Corona-Testergebnisse sind wir direkt durch die Eltern informiert worden, da sie dem Gesundheitsamt noch gar nicht vorgelegen haben“, so der Bürgermeister. Er warnt davor, dass die Pandemie auf kommunaler Ebene bald nicht mehr in den Griff

zu kriegen sei und sieht das Gesundheitsamt im zunehmenden Infektionsgeschehen überfordert. Sein Appell an alle Bürger: „Alle Hygiene- und Abstandsregeln müssen weiterhin strikt eingehalten werden, damit die Zahl der Corona-Infizierten nicht immer schneller in die Höhe steigt.“ (mz)