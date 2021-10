Osterfeld/MZ/ric - Die Region um Osterfeld ist ab Montag um eine Baustelle reicher, denn da beginnen auf der Landesstraße 200 zwischen Osterfeld und Löbitz Brückenbauarbeiten. Die alten Brücken über den Steinbach und die Flutrinne - beide sind Baujahr 1956 - sollen dabei neuen Bauwerken weichen, wie Peter Mennicke, Pressesprecher des Landesministeriums für Infrastruktur und Digitales (Mid), informiert.

Wegen Brückenbau: Landesstraßen 200 rund um Osterfeld dicht

Rund 830.000 Euro investiert das Land in den Ersatzneubau der beiden Brückenbauwerke und die grundhafte Erneuerung der Straße auf einer Länge von 200 Metern. Künftig wird eine moderne Stahlbetonbrücke über den Steinbach führen. Die alte Flutrinnenbrücke soll durch ein Betonfertigteil ersetzt werden, durch das der kleine Bach später unter der L200 entlang fließen kann. Die Fertigstellung der Arbeiten ist für August kommenden Jahres vorgesehen. Solange müssen Autofahrer eine weitläufige Umleitung in Kauf nehmen. Der Verkehr wird von Osterfeld kommend ab der L190 über die B180 in Richtung Wethau und weiter über die L200 Richtung Beuditz geführt.

Der öffentliche Personennahverkehr kann im Bereich Görschen jedoch ausnahmsweise eine Abkürzung über eine landwirtschaftliche Straße in Richtung Droitzen nutzen, von wo aus es nach Löbitz und wieder auf die L 200 geht, so der Mid-Sprecher. Neben der Sperrung der L 200 bei Osterfeld ist auch die Ortsdurchfahrt der Kleinstadt auf der L190 in Richtung Thüringen voll gesperrt. In der Bahnhofstraße hinter dem Abzweig in den Ortsteil Waldau wird an der Regenentwässerung gebaut. Auch diese Arbeiten soll bis Herbst 2022 andauern.