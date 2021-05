Was wird aus dem Geld vom Land?

Minister Armin Willingmann (li.) in der Gustav-Adolf-Kapelle

Lützen - Nach Pfingsten sollen die vorbereitenden Arbeiten für den Erweiterungsbau an der Lützener Gustav-Adolf-Gedenkstätte beginnen. Nun war Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) kurz vor der Wahl vor Ort, um sich davon zu überzeugen, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Immerhin hatte er vor Weihnachten bei einem Live-Chat virtuell den bewilligten 5,3-Millionen-Scheck im Rathaus der Kleinstadt übergeben. Weitere 600.000 Euro steuerte der Landkreis als Eigenanteil bei. Noch einmal soviel wird die gesamte Ausstattung kosten.

Der erste Spatenstich soll im Frühsommer erfolgen. Und das im Jahr 2011 geborgene Massengrab mit 47 Opfern der Schlacht von 1632 zwischen schwedischen und kaiserlichen Truppen soll im Sommer nächsten Jahres in den Rohbau gehoben werden. Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) erwartet, dass die Einweihung spätestens am 6. November, dem 390. Jahrestag des Kampfes, in dem König Gustav II. Adolf gefallen war, stattfinden kann. Er hofft dabei, dass Mitglieder der Königsfamilie dabei sein werden. Nachdem sich Katja Rosenbaum im Museum für das Projekt engagiert hatte, ist es laut Weiß nun ihrer Nachfolgerin Teresa Schneidewind vorbehalten, mit frischem Wind den Museumsbau ins Ziel zu bringen.

Dabei geht es auch darum, die aufgebauten Beziehungen zu den von Wrangels, die auf der Seite Schwedens kämpften, oder zu den „kaiserlichen“ Pappenheimern zu nutzen, um Exponate im Original oder als Nachbildung zeitweilig in der Schau zu präsentieren. Da ist von Waffen, aber auch von Medaillen und anderen Raritäten die Rede. Das Koller des gefallenen Königs, das in der Rüstkammer im schwedischen Stockholm aufbewahrt ist, wird man sicher nicht zeigen können, doch andere Exponate könnten durchaus auf die Reise nach Deutschland gehen. Willingmann zeigte sich jedenfalls zufrieden, dass er sich vor Ort überzeugen konnte, wie die Landes-Millionen investiert werden sollen. (mz)